Wimbledon 2022, Panatta carica Sinner: “Si può fare, Djokovic è più vicino” (Di martedì 5 luglio 2022) Jannik Sinner dovrà vedersela con Novak Djokovic per continuare la sua avventura a Wimbledon 2022. Il tennista azzurro è dunque atteso da una difficilissima sfida ai quarti di finale: il serbo è il principale favorito del Major londinese, ma la missione non è impossibile. Lo ha sottolineato anche l’ex tennista Adriano Panatta, che ha giocato i quarti di finale agli Championships nel 1979. “Sinner scenderà in campo nella miglior condizione psicologica possibile: ha già conosciuto il Centrale, è reduce da una grande partita e non ha nulla da perdere, perché il favorito è l’altro. Certo, Djokovic resta una montagna difficilissima da scalare” ha detto il romano sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. “L’azzurro ha un gioco consono all’erba di adesso, che è più lenta di ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Jannikdovrà vedersela con Novakper continuare la sua avventura a. Il tennista azzurro è dunque atteso da una difficilissima sfida ai quarti di finale: il serbo è il principale favorito del Major londinese, ma la missione non è impossibile. Lo ha sottolineato anche l’ex tennista Adriano, che ha giocato i quarti di finale agli Championships nel 1979. “scenderà in campo nella miglior condizione psicologica possibile: ha già conosciuto il Centrale, è reduce da una grande partita e non ha nulla da perdere, perché il favorito è l’altro. Certo,resta una montagna difficilissima da scalare” ha detto il romano sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. “L’azzurro ha un gioco consono all’erba di adesso, che è più lenta di ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? Dopo Roland Garros 2020 e Australian Open 2022, @janniksin torna nei QF di uno Slam ?? Superato… - Eurosport_IT : ...e pensare che non aveva mai vinto un match sull'erba prima di Wimbledon 2022 ?? #Sinner | #Wimbledon |… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale al Torneo di Wimbledon, battendo in quattro set il talento sp… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Difficile, non impossibile: perché Sinner può battere Djokovic a Wimbledon [di Jacopo Manfredi] - repubblica : Difficile, non impossibile: perché Sinner può battere Djokovic a Wimbledon [di Jacopo Manfredi] -