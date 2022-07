Torino, pista ucraina per l'attacco (Di martedì 5 luglio 2022) Il Torino continua a monitorare con attenzione la situazione di Artem Dovbyk, attaccante del Dnipro che ha dato il proprio gradimento verso... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Ilcontinua a monitorare con attenzione la situazione di Artem Dovbyk, attaccante del Dnipro che ha dato il proprio gradimento verso...

Pubblicità

SMALLZINE : The Guardians di Nina Beier | Pista 500 della Fondazione Agnelli a cura di Sarah Cosulich e Lucrezia Calabrò Visc… - Paladino70 : Mai mollare. Embraer Phenom 300 da Torino in arrivo sulla pista di Ibiza. Turista? Affari? #DiMaria? Non lo sappiam… - iljackmora : RT @CorriereGranata: ???? #Torino forte su #Djuricic, nuovi contatti anche in giornata con i nuovi agenti del trequartista serbo. L’idea di m… - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: ???? La pista #Djuricic - #Torino può scaldarsi nelle prossime ore: i granata si muovono concretamente per il trequartis… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ???? La pista #Djuricic - #Torino può scaldarsi nelle prossime ore: i granata si muovono concretamente per il trequartis… -