Tecnologie 4.0, intelligenza artificiale, IoT e blockchain: si parte con il fondo da 45mln (Di martedì 5 luglio 2022) Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) è pronto a partire con il "fondo per lo sviluppo delle Tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things" mettendo a disposizione un plafond da 45 milioni di euro per le imprese. A partire dal 21 settembre 2022 le imprese e i centri di ricerca pubblici o privati, anche in forma congiunta tra loro, potranno richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Per facilitare la predisposizione della domanda è stata inoltre prevista, dal 14 settembre, una fase di precompilazione che consentirà di avviare l'inserimento della documentazione sulla piattaforma online.

