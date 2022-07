Milan, si entra nella fase operativa per De Ketelaere: prima proposta al Bruges, c’è una strategia (Di martedì 5 luglio 2022) Charles De Ketelaere è il grande obiettivo del Milan in questa sessione di mercato. Un profilo giovane, di talento e ancora ampi margini... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Charles Deè il grande obiettivo delin questa sessione di mercato. Un profilo giovane, di talento e ancora ampi margini...

Pubblicità

AntoVitiello : Oltre alla prima maglia, domani al raduno del #Milan verrà svelato il Kit d’allenamento che darà l’avvio alla Partn… - ariolsz : RT @cmdotcom: #Milan , si entra nella fase operativa per #DeKetelaere : prima proposta al Bruges, c’è una strategia - Denisu100 : @tancredipalmeri Due cose: 1. Il Milan non prenderà Dybala perché non c’entra nulla con le logiche che segue il Mil… - cmdotcom : #Milan , si entra nella fase operativa per #DeKetelaere : prima proposta al Bruges, c’è una strategia - RadioRossonera : ??ZIYECH - DE KETELAERE: TRATTATIVE APERTE | Obbligo di Riscatto #Ziyech e #DeKetelaere i nomi più caldi. Grande ot… -