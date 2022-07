Marmolada, le vittime sono 7. Sotto il ghiacciaio ci sono ancora 13 persone (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug – Le vittime accertate, dopo il crollo del seracco sulla Marmolada, sono 7. I feriti sono 8, ma ci sono ancora 13 persone Sotto il ghiacciaio. Molti sarebbero italiani. Dopo le interruzioni di ieri, per il rischio di ulteriori distacchi, le ricerche dei dispersi riprendono stamani. Stesso sistema: verranno fatti volare droni, due nella parte alta e due nella parte medio-bassa del seracco crollato. Si procede così perché, come spiegato da Maurizio Dell’Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, al momento è possibile agire unicamente con il sorvolo con droni: “Si va lì in maniera molto veloce, chi scende dall’elicottero fa una sorta di documentazione fotografica, si prende il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug – Leaccertate, dopo il crollo del seracco sulla7. I feriti8, ma ci13il. Molti sarebbero italiani. Dopo le interruzioni di ieri, per il rischio di ulteriori distacchi, le ricerche dei dispersi riprendono stamani. Stesso sistema: verranno fatti volare droni, due nella parte alta e due nella parte medio-bassa del seracco crollato. Si procede così perché, come spiegato da Maurizio Dell’Antonio, del Soccorso Alpino nazionale, al momento è possibile agire unicamente con il sorvolo con droni: “Si va lì in maniera molto veloce, chi scende dall’elicottero fa una sorta di documentazione fotografica, si prende il ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - Luxgraph : I familiari delle vittime della Marmolada: «Resteranno tra i ghiacci come i soldati del ’15-’18» #corriere #news #… - IlZebraapois : Leggo le più svariate a fantasiose ipotesi sulle cause che possono aver procurato la tragedia della… -