Marmolada, identificato il sopravvissuto «senza nome» ricoverato a Treviso: è un 30enne trentino (Di martedì 5 luglio 2022) È stato identificato uno dei sopravvissuti alla tragedia della Marmolada, ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in prognosi riservata. Secondo fonti sanitarie citate da Ansa, si tratta di un uomo di 30 anni originario del trentino. Al momento del ricovero domenica scorsa, subito dopo il crollo sul ghiacciaio, i medici avevano diagnostica un importante edema cerebrale e lesioni agli organi interni. Quando è stato ricoverato in codice rosso, il 30enne non aveva documenti con sé e non era ancora cosciente. Il nome dell'uomo al momento non è stato reso noto. Leggi anche: Mattarella duro sulla tragedia della Marmolada: «Simbolo del cambiamento climatico non governato: ci sono Paesi che non si ...

