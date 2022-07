Lippi | «Ho sempre fumato sigarette | anche da calciatore Da allenatore ne fumavo troppe | passai al sigaro»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 luglio 2022) Sul Corriere della Sera una lunga intervista a Marcello. Ricorda la sua infanzia, con i lunghi soggiorni al mare. «Il primo ricordo è quello del mare, a due passi da casa: trascorrevo sei mesi all’anno in costume e gli altri sei a giocare in Pineta. La mia vita era questa». Il mare è ancora una presenza importante nella sua vita. «Per me non esiste una vacanza senza il mare: faccio immersioni e soprattutto adoro tuffarmi, mia moglie dice che esagero, pensa sia pericoloso, ma non prendo rischi. E quando faccio i primi tuffi della stagione sono la persona più felice di questo mondo». Quando era a scuola dava una mano al padre, che aveva un laboratorio di dolci. «Mio padre aveva un laboratorio di pasticceria e dato che non andavo tanto bene a scuola davo una mano, portavo i dolci ai bar: quanti me ne sono caduti». La scuola non le piaceva? «Non avevo voglia, pensavo ...