“Le ha staccato un braccio”. Terrore in spiaggia, donna aggredita e uccisa da uno squalo (Di martedì 5 luglio 2022) squalo uccide una donna. È diventato virale il video girato nella regione del Sagel Hashish, a sud di Hurghada, famosa località turistica nel Mar Rosso, dove una donna è stata attaccata presumibilmente da uno squalo Mako ed è morta poco dopo a causa delle ferite riportate. Il ministero dell’Ambiente egiziano ha confermato la morte di un’altra donna, anche lei aggredita da uno squalo nella stessa zona. Come riportano diverse spiagge sono state chiuse per tre giorni a seguito dei due attacchi degli squali. La 68enne Elisabeth Sauer, una cittadina austriaca con una grande passione per l’Egitto, era un’attivista politica del partito dei Verdin della cittadina di Kramsach. squalo uccide una donna ad Hurghada: il video Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022)uccide una. È diventato virale il video girato nella regione del Sagel Hashish, a sud di Hurghada, famosa località turistica nel Mar Rosso, dove unaè stata attaccata presumibilmente da unoMako ed è morta poco dopo a causa delle ferite riportate. Il ministero dell’Ambiente egiziano ha confermato la morte di un’altra, anche leida unonella stessa zona. Come riportano diverse spiagge sono state chiuse per tre giorni a seguito dei due attacchi degli squali. La 68enne Elisabeth Sauer, una cittadina austriaca con una grande passione per l’Egitto, era un’attivista politica del partito dei Verdin della cittadina di Kramsach.uccide unaad Hurghada: il video Il ...

