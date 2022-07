Lazio, Tare: «Nico Schulz? Non è nella mia lista dei desideri» (Di martedì 5 luglio 2022) Igli Tare, diesse della Lazio, ha parlato del mercato biancoceleste ai microfoni di Sport 1. Le sue dichiarazioni Igli Tare, diesse della Lazio, ha parlato del mercato biancoceleste ai microfoni di Sport 1. Le sue dichiarazioni: «Nico Schulz non è nella mia lista dei desideri. Non ci siamo mai parlati». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Igli, diesse della, ha parlato del mercato biancoceleste ai microfoni di Sport 1. Le sue dichiarazioni Igli, diesse della, ha parlato del mercato biancoceleste ai microfoni di Sport 1. Le sue dichiarazioni: «non èmiadei. Non ci siamo mai parlati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Caos Lazio, Tare pensa alle dimissioni: la situazione - Gazzetta_it : #Lotito-#Tare, alta tensione: #Lazio nella bufera, lite fra presidente e d.s. in piazza del Popolo - sportmediaset : Tensione Lazio, Lotito e Tare ai ferri corti: il ds pensa alle dimissioni #Lazio #Lotito #Tare - CMondavio : RT @AllRoundLazio: ?????| ULTIM'ORA #DIMARZIO: Lazio nuovi contatti per #Maximiano, priorità di #Tare. In questo momento davanti a #Vicario. - AllRoundLazio : ?????| ULTIM'ORA #DIMARZIO: Lazio nuovi contatti per #Maximiano, priorità di #Tare. In questo momento davanti a #Vicario. -