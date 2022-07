La Lega dice che in Parlamento farà le “barricate” per non far passare la legge sulla cannabis (Di martedì 5 luglio 2022) Sul tema della cannabis la Lega in aula è pronta alle “barricate”: è la minaccia dei parlamentari del Carroccio, che si dicono pronti a perseguire la linea della “tolleranza zero” sbandierata da Matteo Salvini nel caso in cui un pezzo di maggioranza spingesse per far approvare la legge sulla depenalizzazione del possesso di marijuana. Il disegno di legge, a prima firma Giuseppe Brescia (M5S) prevede la coltivazione di 4 piantine e la riduzione della pena detentiva da 4 a 2 anni e 2 mesi in caso di spaccio di lieve entità. Appena pochi giorni fa il deputato Mario Lolini, coordinatore della Lega in Toscana, aveva annunciato che i suoi colleghi avrebbero fatto “le barricate contro la Legalizzazione delle droghe e la cittadinanza italiana ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Sul tema dellalain aula è pronta alle “”: è la minaccia dei parlamentari del Carroccio, che si dicono pronti a perseguire la linea della “tolleranza zero” sbandierata da Matteo Salvini nel caso in cui un pezzo di maggioranza spingesse per far approvare ladepenalizzazione del possesso di marijuana. Il disegno di, a prima firma Giuseppe Brescia (M5S) prevede la coltivazione di 4 piantine e la riduzione della pena detentiva da 4 a 2 anni e 2 mesi in caso di spaccio di lieve entità. Appena pochi giorni fa il deputato Mario Lolini, coordinatore dellain Toscana, aveva annunciato che i suoi colleghi avrebbero fatto “lecontro lalizzazione delle droghe e la cittadinanza italiana ...

