Juventus, trovata la soluzione per Morata: l’idea dell’Atletico (Di martedì 5 luglio 2022) Alvaro Morata potrebbe rimanere alla Juventus, ecco l’idea di mercato dell’Atletico Madrid. Morata Atletico JuventusAlvaro Morata ormai era pronto a partire verso la Spagna, ma pare che l’attaccante possa trovare il modo di rimanere ancora con la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, l’Atletico Madrid avrebbe trovato un modo per accontentare tutti. Il club spagnolo vorrebbe avanzare l’idea di un nuovo prestito con obbligo di riscatto. Questa trattativa accontenterebbe definitivamente i bianconeri, che così avrebbero in maniera definitiva il possesso del giocatore, e gli spagnoli stessi, che così potrebbero liberarsi di un membro in più non ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Alvaropotrebbe rimanere alla, eccodi mercatoMadrid.AtleticoAlvaroormai era pronto a partire verso la Spagna, ma pare che l’attaccante possa trovare il modo di rimanere ancora con la. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, l’Atletico Madrid avrebbe trovato un modo per accontentare tutti. Il club spagnolo vorrebbe avanzaredi un nuovo prestito con obbligo di riscatto. Questa trattativa accontenterebbe definitivamente i bianconeri, che così avrebbero in maniera definitiva il possesso del giocatore, e gli spagnoli stessi, che così potrebbero liberarsi di un membro in più non ...

GiovaAlbanese : L'arrivo di #DiMaria (ala destra) accredita #Kostic come buona ipotesi per rinforzare contestualmente il versante m… - Alessan43626162 : @sBinottoFC La moglie non trova più la bandiera della Juventus e quindi non partiranno finché non l avranno trovata - be_marconi : RT @GiovaAlbanese: L'arrivo di #DiMaria (ala destra) accredita #Kostic come buona ipotesi per rinforzare contestualmente il versante mancin… - Crash0201 : RT @GiovaAlbanese: L'arrivo di #DiMaria (ala destra) accredita #Kostic come buona ipotesi per rinforzare contestualmente il versante mancin… - Emanuel70123144 : RT @GiovaAlbanese: L'arrivo di #DiMaria (ala destra) accredita #Kostic come buona ipotesi per rinforzare contestualmente il versante mancin… -