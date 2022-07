Pubblicità

Adnkronos

Lepartecipate dahanno mostrato di essere capaci di vincere le sfide del mercato. Da un'analisi dell'andamento dellenel periodo 2012 - 2021, solo il 10% di esse non è ...... la finanziaria partecipata dal ministero per lo Sviluppo economico che gestisce le risorse stanziate a favore della nascita e dello sviluppo dicooperative. Gli interventi dinel periodo ... Imprese, Cfi: "Dal 2019 al 2021 realizzati interventi per 32 mln euro, salvate 115 aziende" Workers buyout, il fenomeno delle imprese rilevate dai lavoratori, è cresciuto durante la pandemia, come mai prima. E’ accaduto nel centro nord, in misura maggiore, particolarmente per una storica voc ...(Adnkronos) - Dal 2019 al 2021, 115 interventi realizzati per un valore complessivo di 32 milioni di euro e impieghi che hanno raggiunto i 77,4 milioni di euro. Con questi risultati Cfi-Cooperazione f ...