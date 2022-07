I due ragazzini sordi aggrediti dal branco a Roma e rapinati per cinque euro (Di martedì 5 luglio 2022) Due ragazzini sordi contro un branco di sette coetanei: un’aggressione gratuita in piena regola, nel cuore di Roma, per il solo gusto di commettere un gesto violento e rubare cinque euro ai due malcapitati. Tre diciottenni e quattro minorenni nel quartiere Aurelio, nei pressi del centro commerciale Aura, hanno picchiato le due vittime mandandole al pronto soccorso, filmando la scena e postandola poi sui social. Secondo quanto riporta Repubblica, vittime e aggressori si conoscevano. I fatti risalgono allo scorso 5 marzo: il gruppetto appare ubriaco, accanto a loro passano i due diciassettenni, che vengono importunati con la richiesta di pagare una somma di denaro. Le vittime provano a ribellarsi ma la “lotta” è impari: vengono gettati a terra e picchiati, colpiti fino a sanguinare. Per ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Duecontro undi sette coetanei: un’aggressione gratuita in piena regola, nel cuore di, per il solo gusto di commettere un gesto violento e rubareai due malcapitati. Tre diciottenni e quattro minorenni nel quartiere Aurelio, nei pressi del centro commerciale Aura, hanno picchiato le due vittime mandandole al pronto soccorso, filmando la scena e postandola poi sui social. Secondo quanto riporta Repubblica, vittime e aggressori si conoscevano. I fatti risalgono allo scorso 5 marzo: il gruppetto appare ubriaco, accanto a loro passano i due diciassettenni, che vengono importunati con la richiesta di pagare una somma di denaro. Le vittime provano a ribellarsi ma la “lotta” è impari: vengono gettati a terra e picchiati, colpiti fino a sanguinare. Per ...

