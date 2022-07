Dynasties II - L’avventura della Vita | stasera su Rete 4 ultima puntata del documentario-evento BBC

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 luglio 2022)su4, in prima serata, terzio ed ultimo appuntamento conII - L'avventura, ilfirmato dalla BBC. Il firmato BBCII - L'avventuragiunge, su4 alle 21:20, all'ultimo appuntamento con la terza. Prosegue il racconto di alcune iconiche specie animali, in pericolo di o in via di estinzione, note per formare gruppi familiari solidi e compatti: questa settimana sono protagonisti Suricato e Macaco. Nel la giovane capo-branco Maghogho è in missione per imporre la sua dinastia, in uno dei luoghi più duri del Pianeta. Il suo regno è al limite di ciò che i suricati possano sopportare: la ...