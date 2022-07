Wimbledon, Sinner con Djokovic ai quarti: le quote scomesse (Di lunedì 4 luglio 2022) Londra – Dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si troverà di fronte, domani nei quarti del torneo di Wimbledon, il rivale più difficile in assoluto, Novak Djokovic. Il serbo ha vinto le ultime tre edizioni dello slam londinese e non perde, sul campo, dal terzo turno del 2016 contro Sam Querrey, dato che nel 2017 solo un infortunio lo costrinse al ritiro. Per questo gli esperti Sisal lo vedono vincente a bassa quota, 1,12. Il successo dell’azzurro con l’accesso alla semifinale, si gioca a 6,00. Nonostante Djokovic parta nettamente avanti nei confronti dell’azzurro, potrebbe uscir fuori un match lungo e tiratissimo: un 3-2 a favore del Djoker è offerto a 6,25 mentre lo stesso risultato esatto ma per il tennista azzurro pagherebbe 15 volte la posta. (Ansa). (foto@Federtennis-Facebook) Clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022) Londra – Dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz, Janniksi troverà di fronte, domani neidel torneo di, il rivale più difficile in assoluto, Novak. Il serbo ha vinto le ultime tre edizioni dello slam londinese e non perde, sul campo, dal terzo turno del 2016 contro Sam Querrey, dato che nel 2017 solo un infortunio lo costrinse al ritiro. Per questo gli esperti Sisal lo vedono vincente a bassa quota, 1,12. Il successo dell’azzurro con l’accesso alla semifinale, si gioca a 6,00. Nonostanteparta nettamente avanti nei confronti dell’azzurro, potrebbe uscir fuori un match lungo e tiratissimo: un 3-2 a favore del Djoker è offerto a 6,25 mentre lo stesso risultato esatto ma per il tennista azzurro pagherebbe 15 volte la posta. (Ansa). (foto@Federtennis-Facebook) Clicca ...

