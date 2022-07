Vacanze 2022, le più care degli ultimi 50 anni: tutti gli aumenti (Di lunedì 4 luglio 2022) Le Vacanze di quest’anno saranno ricordate come le più care degli ultimi 50 anni. Dai trasporti ai pranzi, dall’ombrellone all’albergo i prezzi sono alle stelle: una vacanza di 10 giorni costerà quest’anno tra il 15,5% e il 20% in più, considerando le spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai circa 1.195 euro del 2022. Lo afferma il Codacons sulla base dei dati Istat. Estate 2022, prezzi bollenti per i trasporti Chi deciderà di partire per la villeggiatura deve mettere in conto aumenti abnormi per aerei, traghetti e carburanti, spiega il Codacons. I voli nazionali costano un terzo in più rispetto allo scorso anno (+33,3%) mentre le tariffe dei voli internazionali sono più che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) Ledi quest’anno saranno ricordate come le più50. Dai trasporti ai pranzi, dall’ombrellone all’albergo i prezzi sono alle stelle: una vacanza di 10 giorni costerà quest’anno tra il 15,5% e il 20% in più, considerando le spese per spostamenti, pernottamenti, cibi e servizi, passando da una media di 996 euro a persona del 2021 ai circa 1.195 euro del. Lo afferma il Codacons sulla base dei dati Istat. Estate, prezzi bollenti per i trasporti Chi deciderà di partire per la villeggiatura deve mettere in contoabnormi per aerei, traghetti e carburanti, spiega il Codacons. I voli nazionali costano un terzo in più rispetto allo scorso anno (+33,3%) mentre le tariffe dei voli internazionali sono più che ...

