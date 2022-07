Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 1 208 contagi e 4 morti | bollettino 4 luglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Insono 1.208 i nuovida coronavirus registrati, 4, che portano il totale a 1.226.325 dall’inizio dell’emergenza. Lo riferisce ildella Regione.sono stati eseguiti 682 tamponi molecolari e 4.401 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,8% è risultato positivo. Sono invece 1.551 i soggetti testati, di cui il 77,9% è risultato positivo. I ricoverati sono 574 (50 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (1 in meno). Sono quattro i nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 80,5 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.154.572 (94,1% dei casi ...

Borse europee positive con le prese di profitto degli investitori dopo il calo dellesedute. Sui mercati, orfani di Wall Street chiusa per il giorno dell'indipendenza, continuano a tenere banco le riflessioni sull'andamento dell'economia globale. Sotto i riflettori il balzo ...E' in netta flessione, come ogni inizio settimana, il numero dei nuovi contagi da Covid registrati in Veneto nelle24 ore: 1.998 contro i 6.448 di ieri. Tre le vittime che porta il dato complessivo a 14.817 deceduti. Lo rileva il bollettino della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia ... Ucraina ultime notizie. Putin: «Avanti con l’offensiva dopo la conquista del Lugansk» (Adnkronos) - Sono 1015 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 luglio, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – ...Mentre Palazzo Chigi annuncia la riunione (fissata per questo pomeriggio alle 18) per deliberare lo stato d'emergenza per la siccità che attanaglia molte aree del Paese, l'Osservatorio geofisico di ...