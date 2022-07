Tommaso Zorzi contro Andrea Pucci, la replica del comico: “Che noia le polemiche, non mi rompete i c*****i” (Di lunedì 4 luglio 2022) “I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stronzo in due, se sei ancora più stronzo in gola, se sei Zorzi in c**lo”, questa la frase pronunciata da Andrea Pucci durante un suo spettacolo nei giorni scorsi. Episodio diventato virale in poche ore con la reazione del diretto interessato arrivata via social: “Parliamone un attimo. La cosa che mi fa impazzire è: tu che cosa ne sai? Tu che cosa ne sai di dove lo prendo io? Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire alla gente che io lo prendo in c..o. è una roba che mi fa impazzire. Uno può chiamarla come vuole, ma questa è omofobia. Ti compatisco perché sei ignorante, ma sei omofobo. Secondo me Pucci mi deve delle scuse”, ha sbottato Zorzi. Scuse che non sono arrivate e non sembrano previste dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stronzo in due, se sei ancora più stronzo in gola, se seiin c**lo”, questa la frase pronunciata dadurante un suo spettacolo nei giorni scorsi. Episodio diventato virale in poche ore con la reazione del diretto interessato arrivata via social: “Parliamone un attimo. La cosa che mi fa impazzire è: tu che cosa ne sai? Tu che cosa ne sai di dove lo prendo io? Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire alla gente che io lo prendo in c..o. è una roba che mi fa impazzire. Uno può chiamarla come vuole, ma questa è omofobia. Ti compatisco perché sei ignorante, ma sei omofobo. Secondo memi deve delle scuse”, ha sbottato. Scuse che non sono arrivate e non sembrano previste dal ...

