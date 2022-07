Spiaggia libera occupata abusivamente al Circeo, il gestore si mette in regola: arriva il dissequestro (Di lunedì 4 luglio 2022) San Felice Circeo – Erano stati i finanzieri delle Squadre Navali di Gaeta e Terracina a eseguire, il 7 giugno 2022, il sequestro dell’attrezzatura balneare allo stabilimento “La Palma Beach Resort” sito in San Felice Circeo in quanto sarebbe stata occupata una parte di Spiaggia in eccedenza rispetto a quella autorizzata (leggi qui). Oggetto di sequestro furono circa 140 lettini e 70 ombrelloni. In base agli accertamenti svolti dai militari, l’area di demanio marittimo era stata occupata dalle attrezzature balneari in maniera eccedente rispetto alla superficie data in concessione al titolare dello stabilimento, per circa 1.800 metri quadrati. L’eccedenza contestata riguardava esclusivamente la profondità, pari a circa 60 metri contro i 35 autorizzati. Il titolare dello stabilimento ha provveduto subito ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022) San Felice– Erano stati i finanzieri delle Squadre Navali di Gaeta e Terracina a eseguire, il 7 giugno 2022, il sequestro dell’attrezzatura balneare allo stabilimento “La Palma Beach Resort” sito in San Felicein quanto sarebbe statauna parte diin eccedenza rispetto a quella autorizzata (leggi qui). Oggetto di sequestro furono circa 140 lettini e 70 ombrelloni. In base agli accertamenti svolti dai militari, l’area di demanio marittimo era statadalle attrezzature balneari in maniera eccedente rispetto alla superficie data in concessione al titolare dello stabilimento, per circa 1.800 metri quadrati. L’eccedenza contestata riguardava esclusivamente la profondità, pari a circa 60 metri contro i 35 autorizzati. Il titolare dello stabilimento ha provveduto subito ...

