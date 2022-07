Sei sorelle, anticipazioni 5 luglio 2022: la minaccia di Victoria (Di lunedì 4 luglio 2022) Rodolfo si troverà tra l'incudine ed il martello nella puntata Sei sorelle in onda il 5 luglio 2022. L'uomo, infatti, verrà ricattato da Victoria, la sua amante, la quale minaccerà di lasciarlo nel caso in cui non sciogliesse il fidanzamento con Blanca. Intanto Adela continuerà a ricevere fiori dal suo ammiratore segreto e comincerà a chiedersi chi sia e soprattutto a temere di finire sulla bocca di tutti. Sei sorelle, trama 5 luglio 2022: Celia rimane colpita da Jaoquin, il cugino di Miguel Un ammiratore segreto manderà fiori ad Adela e non sembrerà minimamente disposto a smettere di farlo. La maggiore delle Silva, infatti, continuerà a ricevere mazzi di fiori dallo sconosciuto ammiratore e si chiederà più volte chi possa essere la persona che le fa tutti questi ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 4 luglio 2022) Rodolfo si troverà tra l'incudine ed il martello nella puntata Seiin onda il 5. L'uomo, infatti, verrà ricattato da, la sua amante, la quale minaccerà di lasciarlo nel caso in cui non sciogliesse il fidanzamento con Blanca. Intanto Adela continuerà a ricevere fiori dal suo ammiratore segreto e comincerà a chiedersi chi sia e soprattutto a temere di finire sulla bocca di tutti. Sei, trama 5: Celia rimane colpita da Jaoquin, il cugino di Miguel Un ammiratore segreto manderà fiori ad Adela e non sembrerà minimamente disposto a smettere di farlo. La maggiore delle Silva, infatti, continuerà a ricevere mazzi di fiori dallo sconosciuto ammiratore e si chiederà più volte chi possa essere la persona che le fa tutti questi ...

AlexGadeaOff_IT : ?? Aggiornamento. Oggi Sei Sorelle NON andrà in onda per lasciare spazio allo Speciale Tg1 sulla tragedia della Marmolada ?? - SerieTvserie : Sei sorelle, anticipazioni puntate 4-8 luglio 2022 - Dorian221190 : RT @see_lallero: Nuovo speciale Tg1 dalle 15 alle 17 sulla tragedia della Marmolada. Salta Sei sorelle. - see_lallero : Nuovo speciale Tg1 dalle 15 alle 17 sulla tragedia della Marmolada. Salta Sei sorelle. - Mmaisia : @SimoneBonzanini Tu sei al soldo dei “profittatori vari” che tentano di insidiare sette povere e oneste sorelle e inermi e brave -