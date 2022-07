Sciopero dei taxi 5 e 6 luglio 2022, la conferma dei sindacati: possibili disagi e motivi della protesta (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo Sciopero dei taxi del 5 e del 6 luglio 2022 è stato confermato dai sindacati, determinati a protestare contro l’articolo 10 del decreto Concorrenza. Sciopero dei taxi 5 e 6 luglio 2022, la conferma dei sindacati e il corteo a Roma I sindacati hanno confermato lo Sciopero dei taxi indetto nelle giornate del 5 e del 6 luglio 2022 per protestare contro il decreto Concorrenza. L’agitazione nel settore si protrae da oltre una settimana e ha spinto i sindacati a promuovere un nuovo stop di 48 ore. Non è escluso, tuttavia, che la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Lodeidel 5 e del 6è statoto dai, determinati are contro l’articolo 10 del decreto Concorrenza.dei5 e 6, ladeie il corteo a Roma Ihannoto lodeiindetto nelle giornate del 5 e del 6perre contro il decreto Concorrenza. L’agitazione nel settore si protrae da oltre una settimana e ha spinto ia promuovere un nuovo stop di 48 ore. Non è escluso, tuttavia, che la ...

