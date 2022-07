Roma, dopo le visite visite ecco la firma per Celik (Di lunedì 4 luglio 2022) Zeki Celik. Il difensore turco, prelevato dal Lille per 7 milioni di euro più il 15% della eventuale futura rivendita, è arrivato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) Zeki. Il difensore turco, prelevato dal Lille per 7 milioni di euro più il 15% della eventuale futura rivendita, è arrivato...

Pubblicità

gippu1 : Divock #Origi è il terzo giocatore acquistato dal #Milan dopo aver segnato in una finale di Coppa Campioni (2019) d… - tvdellosport : Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, t… - discoradioIT : Marco #Mengoni, terza data a Milano: l'8 ottobre al Forum dopo il sold out. E raddoppia anche a Roma - MarcosPalermo : @denni1327 @CorSport Il corsport è il giornale meno informato e non ha più le fonti da tempo e se la prendono con l… - cbc556bddb364a1 : @danilopau_ Romagnoli noto laziale la As Roma ci fece più di 30 milioni di euro Romagnoli noto laziale dopo essere… -