Milano, metro 5 interrotta per alcune ore fra Garibaldi e Zara a causa di un pacco sospetto (Di lunedì 4 luglio 2022) A Milano la linea 5 della metropolitana è stata interrotta fra le fermate di Garibaldi e Zara a causa di un oggetto abbandonato. Si trattava, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, di un pacco sospetto con fili elettrici sporgenti: un ragazzo avrebbe chiamato riferendo di averlo dimenticato. Nella tratta interrotta, sottolinea in un tweet l'Azienda trasporti milanesi, sono stati attivati in un primo momento bus sostitutivi. Poco dopo, la circolazione è stata ripristinata.

