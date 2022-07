Marmolada | identificati tre italiani tra le vittime

Pubblicità

Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sullain Trentino. Una di esse è originaria della provincia di Vicenza - da qui proveniva una comitiva di 4 persone, le altre 3 mancanti all'appello - l'altra della provincia di Treviso; sono ......di questo crollo" Segui gli aggiornamenti ora per ora 09.21 "tre italiani tra le vittime Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sullain ...Sono solo alcuni dei dei 20 dispersi del crollo della Marmolada, il ghiacciaio più alto delle Dolomiti ... La maggior parte erano alpinisti. Tra questi è stato identificato il nome di Filippo Bari, 27 ...Trento, 4 lug. (LaPresse) - "Al momento i dispersi accertati sono 17, 8 i feriti di cui 2 in gravissime condizioni. Dei feriti, 2 sono di nazionalità tedesca.