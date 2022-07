**M5S: critiche a D'Incà su fiducia a dl aiuti, 'agevola Conte'** (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - La fiducia doveva essere posta oggi sul dl aiuti che, in Aula alla Camera, rischia di arrivare con la 'zavorra' di 400 emendamenti, mentre incombe la scadenza del 16 luglio, deadline per dare il disco verde al provvedimento. La fiducia non verrà posta oggi, dunque, ma rischia concretamente di esserlo domani. Il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà, avrebbe avviato l'interlocuzione con i diversi gruppi, per registare il 'sentiment' sulla questione. Ma visto che il voto si incrocia pericolosamente con l'incontro chiarificatore tra il premier Mario Draghi e Giuseppe Conte, c'è chi, a Montecitorio, avanza dubbi e questioni, con parlamentari di altre forze di maggioranza che denunciano un "conflitto d'interesse": in sintesi, D'Incà "sta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Ladoveva essere posta oggi sul dlche, in Aula alla Camera, rischia di arrivare con la 'zavorra' di 400 emendamenti, mentre incombe la scadenza del 16 luglio, deadline per dare il disco verde al provvedimento. Lanon verrà posta oggi, dunque, ma rischia concretamente di esserlo domani. Il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D', avrebbe avviato l'interlocuzione con i diversi gruppi, per registare il 'sentiment' sulla questione. Ma visto che il voto si incrocia pericolosamente con l'incontro chiarificatore tra il premier Mario Draghi e Giuseppe, c'è chi, a Montecitorio, avanza dubbi e questioni, con parlamentari di altre forze di maggioranza che denunciano un "conflitto d'interesse": in sintesi, D'"sta ...

Pubblicità

TV7Benevento : **M5S: critiche a D'Incà su fiducia a dl aiuti, 'agevola Conte'** - - CardelliAc : RT @danieledv79: Se critichi il M5S rimanendone alleato strutturale, le tue critiche non sono credibili. - danieledv79 : Se critichi il M5S rimanendone alleato strutturale, le tue critiche non sono credibili. - Giovanb81053125 : @beppe_grillo L’importante è riconoscere gli errori, ora bisogna fare sul serio , con una persona preparata come Co… - illusioneottica : #Draghi #Conte #Santoro sta solo CAVALCANDO l'onda emotiva GENERATA dalla SCISSIONE del #M5s per CERCARE un posto… -