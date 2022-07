LIVE Giro d’Italia Donne 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si torna col gruppo compatto a 80 km dal traguardo (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Intanto, eccovi il risultato del Gpm di Bortinoto: 1. Evita Muzic (FDJ) +6 punti 2. Elise Chabbey (CSR) +5 punti 3. Amanda Spratt (BEX) +4 punti 4. Erica Magnaldi (UAD) +3 punti 5. Elisa Longo Borghini (TFS) +1 punto 13.18 In questo momento il gruppo alza il ritmo e le va a riprendere. 13.16 Le due guadagnano 15?. 13.14 Scatto di Evita Muzic, la francese, in corrispondenza del Gpm di Bortinoto. Con lei se ne va anche la svizzera Elise Chabbey, la svizzera. 13.10 gruppo compatto! Brausse ripresa a 80 km dal traguardo. 13.06 Brausse passa per prima, alle sue spalle Silvia Zanardi e Marta Cavalli. 13.03 Ecco il traguardo volante di Bertinoro. 13.00 Prima dell’attacco della salita si passerà sul traguardo ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 Intanto, eccovi il risultato del Gpm di Bortinoto: 1. Evita Muzic (FDJ) +6 punti 2. Elise Chabbey (CSR) +5 punti 3. Amanda Spratt (BEX) +4 punti 4. Erica Magnaldi (UAD) +3 punti 5. Elisa Longo Borghini (TFS) +1 punto 13.18 In questo momento ilalza il ritmo e le va a riprendere. 13.16 Le due guadagnano 15?. 13.14 Scatto di Evita Muzic, la francese, in corrispondenza del Gpm di Bortinoto. Con lei se ne va anche la svizzera Elise Chabbey, la svizzera. 13.10! Brausse ripresa a 80 km dal. 13.06 Brausse passa per prima, alle sue spalle Silvia Zanardi e Marta Cavalli. 13.03 Ecco ilvolante di Bertinoro. 13.00 Prima dell’attacco della salita si passerà sul...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Ceratizit scatenata allunga Brausse mentre si avvicina la p… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Donne 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tanti scatti ma il gruppo resta compatto - #d’Italia… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di riposo si riparte dalla Romagna ????????? ?? H 14:00 - Cesena > Cesena (120.9 km) ?? Tutte le tapp… - medris_ : RT @mirivedointe: giro giro tondo live, tutta un’altra cosa?? - Raggio2306 : oggi non ho potuto vedere battiti live ma basta fare un giro qui e leggere quanto tutt* amano la tua arte per rende… -