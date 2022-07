Juve, settimana calda: Pogba, Di Maria e l'intreccio Zaniolo - De Ligt (Di lunedì 4 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Juve: la settimana di ?? ???? e assalto a #Zaniolo dopo incontro anticipato nei giorni scorsi e rincorsa dal 30 gennaio - _Morik92_ : Su #Zaniolo, c'è già l'intesa con la #Juve sulla base di 4mln per 4 anni. Contatti frequenti con il suo agente, c'è… - romeoagresti : Possibile un nuovo incontro questa settimana tra #Juve e #Roma per #Zaniolo. Ne parliamo oggi, a partire dalle 1??… - infoitsport : TMW - Pogba a Torino in settimana per firmare il contratto con la Juve - sportli26181512 : Juve, settimana calda: Pogba, Di Maria e l’intreccio Zaniolo-De Ligt: Juve, settimana calda: Pogba, Di Maria e l’in… -