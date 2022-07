Il Napoli annuncia l’accordo con Coca-Cola VIDEO

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti ? @IT è il nostro nuovo Global Soft Drink Partner! Per scoprire di più clicca qui ? https://t.co/LRy21bxagP pic.twitter.com/aJLWO7H8nj — Official SSC(@ssc) July 4, 2022 La SSCnoche porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in qualità di Global Partner, con l’esclusività nella categoria dei soft drinks.ha una lunga storia di vicinanza allo sport e alle principali manifestazioni calcistiche a livello globale, e da sempre unisce le persone, accompagnandole in tutti i momenti di divertimento e convivialità. Elementi che sono propri del mondo del calcio, perchè niente unisce di più che condividere ...

Pubblicità

domenico_damore : RT @AndreaTiberio7: #CristianoRonaldo che annuncia il ritiro dopo che #Mendes gli ha detto che l’unica proposta concreta per continuare a g… - Luca80093108 : RT @Apndp: “#Ronaldo al #Napoli” “#Dybala alla #Roma” “#Neymar al #Milan/#Juve” “#Icardi al #Monza” E #CharlizeTheron che annuncia di vole… - sscalcionapoli1 : Il Mattino annuncia: Ostigard al Napoli, affare in chiusura! Sarà il quarto centrale,vinto un ballottaggio… - grumpy792 : RT @Apndp: “#Ronaldo al #Napoli” “#Dybala alla #Roma” “#Neymar al #Milan/#Juve” “#Icardi al #Monza” E #CharlizeTheron che annuncia di vole… - JuKati : RT @Apndp: “#Ronaldo al #Napoli” “#Dybala alla #Roma” “#Neymar al #Milan/#Juve” “#Icardi al #Monza” E #CharlizeTheron che annuncia di vole… -

Amazonoggi che durante l'evento di 48 ore saranno disponibili per la prima volta inItalia ...per assistere alla prima partita di campionato in casa della stagione 22/23 della SSC......spinto i sanitari a trasferirlo con urgenza al centro grandi ustionati del Cardarelli die ... Dopo la confidenza raccolta dal fratello, Biagioche si recherà in commissariato per ...“Una coppia di ragazzi è stata violentemente aggredita, fanno sapere le associazioni, ieri sera a Bari con insulti omofobi e transfobici: ...Il secondo ritiro è in programma da sabato 23 luglio a sabato 6 agosto a Castel di Sangro. La partita contro il club di Serie B è in programma per domenica 17 luglio alle ore 18 allo Stadio di Carciat ...