I look più belli di Isabeli Fontana

Il mondo della moda regala grandi soddisfazioni, soprattutto quando si parla di modelle come Isabeli Fontana. Brasiliana di origini italiane, qualche mese fa ha conquistato il red carpet del Festival di Cannes con abiti preziosi ed uno charme inconfondibile. Isabeli Fontana è una supermodella brasiliana che non molto tempo fa ha incantato il red carpet del Festival di Cannes, dividendo la scena con altre colleghe come Bella Hadid. Classe 1983, ha anche origini italiane e dopo aver vissuto in Brasile si è trasferita a Milano per inseguire la carriera da modella. A soli 16 anni è stata scelta come volto di Victoria's Secret e da quel momento la fortuna l'ha seguita dappertutto. Ha sfilato in passerella per le maggiori case di alta moda tra cui Versace, Ralph Lauren e Valentino.

