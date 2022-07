I camerieri e i cuochi che hanno cambiato lavoro, i taxi e gli aerei in agitazione e il delivery in crisi (Di lunedì 4 luglio 2022) DOVE SONO FINITI I camerieri?Alla “Vecchia Bettola” di Firenze, per trovare un cameriere, il proprietario alla fine ha srotolato in strada uno striscione con fondo bianco e caratteri cubitali blu con su scritto «Cercasi cameriere». E dopo qualche giorno, l’ingegno l’ha premiato. Nell’estate della doppia crisi, camerieri, cuochi, baristi e bagnini in Italia sembrano essere tra le materie prime più rare. Non passa giorno in cui non si senta un ristoratore lamentare la carenza di personale. Non passa giorno in cui non ci sia qualcuno che dica che è tutta colpa del reddito di cittadinanza e dei giovani che non hanno voglia di lavorare. Mentre sull’altro lato della barricata si evocano entusiasti la Great Resignation e la Yolo Economy all’americana, nel segno del «mollo tutto e cambio vita». Senza nessuno ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 luglio 2022) DOVE SONO FINITI I?Alla “Vecchia Bettola” di Firenze, per trovare un cameriere, il proprietario alla fine ha srotolato in strada uno striscione con fondo bianco e caratteri cubitali blu con su scritto «Cercasi cameriere». E dopo qualche giorno, l’ingegno l’ha premiato. Nell’estate della doppia, baristi e bagnini in Italia sembrano essere tra le materie prime più rare. Non passa giorno in cui non si senta un ristoratore lamentare la carenza di personale. Non passa giorno in cui non ci sia qualcuno che dica che è tutta colpa del reddito di cittadinanza e dei giovani che nonvoglia di lavorare. Mentre sull’altro lato della barricata si evocano entusiasti la Great Resignation e la Yolo Economy all’americana, nel segno del «mollo tutto e cambio vita». Senza nessuno ...

Pubblicità

Linkiesta : I camerieri e i cuochi che hanno cambiato lavoro, i taxi e gli aerei in agitazione e il delivery in crisi |… - ilGiunco : Cuochi, camerieri, bagnini, baristi: le offerte di lavoro del settore turismo in Maremma - - FusoGiancarlo : @FilSava ...se lo possono permettere, anno pagato, e il gestore o titolare della struttura ringrazia,anno lavorato… - info_lavoro : #Bergamo #Chef #Cameriere #AlberghieroRistorazione #Cuochi #PersonaleSala #Catering #Bar #Turistico CAMERIERI-ADDET… - Giusepp53305703 : RT @Wertigo6: @il_pucciarelli Qui a Zurigo hanno incominciato a pagare i camerieri sui 6mila franchi mensili, cuochi tra i 6/8 mila Chef 1… -