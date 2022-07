Gold, recensione: Zac Efron più convincente della sua corsa all’oro (Di lunedì 4 luglio 2022) La nostra recensione di Gold, film diretto ed interpretato da Anthony Hayes accanto a Zac Efron: una corsa all’oro e alla sopravvivenza, che però ha poche novità da offrire La pepita più grande del mondo In un futuro non troppo lontano, due vagabondi (interpretati da Zac Efron e Anthony Hayes) viaggiano attraverso il deserto alla ricerca di un luogo in cui ancora è possibile lavorare, essere pagati e vivere dignitosamente. Durante il tragitto si imbattono nella più grande pepita d’oro mai vista, e il sogno – condito da una buona dose di avidità – della ricchezza si impossessa di loro. I due architettano un piano per scavare e recuperare il tesoro: uno dei due va a cercare gli attrezzi necessari all’impresa, mentre l’altro rimane nel deserto a fare da guardia. Ma la ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 4 luglio 2022) La nostradi, film diretto ed interpretato da Anthony Hayes accanto a Zac: unae alla sopravvivenza, che però ha poche novità da offrire La pepita più grande del mondo In un futuro non troppo lontano, due vagabondi (interpretati da Zace Anthony Hayes) viaggiano attraverso il deserto alla ricerca di un luogo in cui ancora è possibile lavorare, essere pagati e vivere dignitosamente. Durante il tragitto si imbattono nella più grande pepita d’oro mai vista, e il sogno – condito da una buona dose di avidità –ricchezza si impossessa di loro. I due architettano un piano per scavare e recuperare il tesoro: uno dei due va a cercare gli attrezzi necessari all’impresa, mentre l’altro rimane nel deserto a fare da guardia. Ma la ...

