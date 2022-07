F1, Zhou: “Non vedo l’ora di tornare in pista, ci vediamo in Austria” (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo lo spaventosa incidente del Gran Premio di Silverstone, Guanyu Zhou rassicura i fan e scalpita di già. “Non vedo l’ora di tornare in pista – ha scritto sui social il pilota cinese dell’Alfa Romeo, ringraziando tutti coloro che lo hanno aiutato e hanno fatto sentire la propria vicinanza -. Grazie a tutti per i gentili messaggi. Voglio ringraziare i commissari e il team medico di Silverstone: sono stati davvero fantastici”. E poi la speranza di tornare in pista già per il prossimo appuntamento, a Spielberg sul tracciato del Red Bull Ring. “Sono più voglioso che mai di rimettermi in carreggiata, ci vediamo ragazzi in Austria!”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Dopo lo spaventosa incidente del Gran Premio di Silverstone, Guanyurassicura i fan e scalpita di già. “Nondiin– ha scritto sui social il pilota cinese dell’Alfa Romeo, ringraziando tutti coloro che lo hanno aiutato e hanno fatto sentire la propria vicinanza -. Grazie a tutti per i gentili messaggi. Voglio ringraziare i commissari e il team medico di Silverstone: sono stati davvero fantastici”. E poi la speranza diingià per il prossimo appuntamento, a Spielberg sul tracciato del Red Bull Ring. “Sono più voglioso che mai di rimettermi in carreggiata, ciragazzi in!”. SportFace.

