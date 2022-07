Duro attacco: “Dybala al Napoli? Non avete capito niente delle intenzioni di ADL!” (Di lunedì 4 luglio 2022) Una delle notizie che sta maggiormente alzando l’entusiasmo tra i tifosi del Napoli è quella relativa al possibile acquisto di Paulo Dybala. Negli scorsi giorni, infatti, è emerso l’aggiornamento circa un contratto tra il club azzurro e l’entourage della Joya, ufficialmente senza contratto dopo l’addio alla Juventus. La notizia sta dividendo la tifoseria, tra chi crede al possibile acquisto dell’argentino, da prendere eventualmente a parametro zero; e chi invece non crede alla possibilità visti i parametri economici imposti da De Laurentiis per questa stagione e per il futuro. A tal proposito anche il giornalista Umberto Chiariello, attraverso il proprio account Twitter, ha voluto parlare del possibile affare: FOTO: Getty – Dybala Juventus “Veramente pensate che il Napoli possa prendere ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Unanotizie che sta maggiormente alzando l’entusiasmo tra i tifosi delè quella relativa al possibile acquisto di Paulo. Negli scorsi giorni, infatti, è emerso l’aggiornamento circa un contratto tra il club azzurro e l’entourage della Joya, ufficialmente senza contratto dopo l’addio alla Juventus. La notizia sta dividendo la tifoseria, tra chi crede al possibile acquisto dell’argentino, da prendere eventualmente a parametro zero; e chi invece non crede alla possibilità visti i parametri economici imposti da De Laurentiis per questa stagione e per il futuro. A tal proposito anche il giornalista Umberto Chiariello, attraverso il proprio account Twitter, ha voluto parlare del possibile affare: FOTO: Getty –Juventus “Veramente pensate che ilpossa prendere ...

