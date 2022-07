Decretato lo stato di emergenza in 5 Regioni devastate dalla siccità (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Lo stato di emergenza deliberato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri per fronteggiare il deficit idrico nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022 ed "è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche". È quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. Per far fronte ai primi interventi sono stati stanziati 36.500.000 euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, così ripartiti: 10,9 mln alla Regione ... Leggi su agi (Di lunedì 4 luglio 2022) AGI - Lodideliberato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri per fronteggiare il deficit idrico nei territori dellee delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, per leEmilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022 ed "è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche". È quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. Per far fronte ai primi interventi sono stati stanziati 36.500.000 euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, così ripartiti: 10,9 mln alla Regione ...

