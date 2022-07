Crolla ghiacciaio sulla Marmolada. 6 morti, 9 feriti e 16 dispersi. Numero delle vittime destinato ad aumentare (Di lunedì 4 luglio 2022) Un boato e, subito dopo, il rumore del ghiaccio e delle pietre che vengono giù dalla montagna. Un enorme seracco si è staccato dalla Marmolada, sulle Dolomiti al confine tra il Trentino e il Veneto ,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 luglio 2022) Un boato e, subito dopo, il rumore del ghiaccio epietre che vengono giù dalla montagna. Un enorme seracco si è staccato dalla, sulle Dolomiti al confine tra il Trentino e il Veneto ,...

Pubblicità

sole24ore : Marmolada, crolla un seracco dal ghiacciaio sulla via alla vetta: 6 morti, una decina di dispersi e 8 feriti… - RaiNews : Crolla ampio blocco di ghiaccio sul sentiero per arrivare in vetta sul ghiacciaio della Marmolada: 15 coinvolti 7 f… - infoitinterno : Crolla un seracco di ghiaccio sulla Marmolada: morti 6, 10 feriti, mentre 15 rimangono dispersi. “Il ghiacciaio ave… - Ultron65 : RT @localteamtv: Marmolada, crolla porzione ghiacciaio: il punto del distacco visto ad alta quota dal drone #crollo #ghiacciaio #Marmolada… - pol0dipol0 : 12 gradi l’altro ieri e oggi crolla un pezzo del ghiacciaio, no buono mi sa #Marmolada -