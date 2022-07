Covid oggi Calabria, 1.456 contagi e 3 morti: bollettino 4 luglio (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.456 i nuovi contagi registrati oggi, 4 luglio, in Calabria su 4.356 tamponi effettuati. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +396 guariti e 3 morti (per un totale di 2.686 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.057 attualmente positivi, +22 ricoveri (per un totale di 233) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.456 i nuoviregistrati, 4, insu 4.356 tamponi effettuati. Secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +396 guariti e 3(per un totale di 2.686 decessi). Il, inoltre, registra +1.057 attualmente positivi, +22 ricoveri (per un totale di 233) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 7). L'articolo proviene da Italia Sera.

