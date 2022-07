Covid, al San Pio c’è un dimesso ma aumentano i ricoveri (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Otto nuovi ricoverati e un dimesso nelle ultime ventiquattro ore dai reparti Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. E’ quanto emerge dal consueto bollettino dell’azienda di via Pacevecchia. I positivi ricoverati sono attualmente 34, rispetto ai 26 di ieri, di cui 23 sono sanniti e 11 risiedono fuori provincia. Nello specifico, 20 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, 10 in Pneumologia/Sub Intensiva, 2 in Terapia Intensiva Neonatale dedicata al Covid e 2 nell’area isolamento del Pronto Soccorso. Da febbraio 2020, i pazienti positivi al Covid-19 deceduti sono 486 su complessivi 2156 trattati (sospetti n. 238 e accertati n. 1918), mentre i guariti risultano 1242. Dei 1918 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l’Area Covid ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Otto nuovi ricoverati e unnelle ultime ventiquattro ore dai repartidell’ospedale San Pio di Benevento. E’ quanto emerge dal consueto bollettino dell’azienda di via Pacevecchia. I positivi ricoverati sono attualmente 34, rispetto ai 26 di ieri, di cui 23 sono sanniti e 11 risiedono fuori provincia. Nello specifico, 20 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, 10 in Pneumologia/Sub Intensiva, 2 in Terapia Intensiva Neonatale dedicata ale 2 nell’area isolamento del Pronto Soccorso. Da febbraio 2020, i pazienti positivi al-19 deceduti sono 486 su complessivi 2156 trattati (sospetti n. 238 e accertati n. 1918), mentre i guariti risultano 1242. Dei 1918 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l’Area...

