CorSport: Deulofeu non convince, Spalletti aspetta un colpo di fantasia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Corriere dello Sport fa una prima valutazione del mercato effettuato dai principali club del campionato. Al Napoli dà 7. Scrive che Spalletti aspetta un colpo di fantasia: l’ideale sarebbe Paulo Dybala. Con lui e i nuovi acquisti già conclusi, il Napoli diventerebbe più forte dello scorso anno. “Deulofeu è un’operazione che non convince tutti, così per sostituire Insigne (e Mertens), oltre a Kvaratskhelia bisogna aspettare un colpo di fantasia. E anche qui siamo a Dybala, un giocatore che nel Maradona farebbe innamorare tanta gente. Con Dybala, il georgiano e Olivera il Napoli consegnerebbe a Spalletti una squadra più forte della stagione scorsa e il 2°-3° posto sarebbe un obiettivo concreto”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Corriere dello Sport fa una prima valutazione del mercato effettuato dai principali club del campionato. Al Napoli dà 7. Scrive cheundi: l’ideale sarebbe Paulo Dybala. Con lui e i nuovi acquisti già conclusi, il Napoli diventerebbe più forte dello scorso anno. “è un’operazione che nontutti, così per sostituire Insigne (e Mertens), oltre a Kvaratskhelia bisognare undi. E anche qui siamo a Dybala, un giocatore che nel Maradona farebbe innamorare tanta gente. Con Dybala, il georgiano e Olivera il Napoli consegnerebbe auna squadra più forte della stagione scorsa e il 2°-3° posto sarebbe un obiettivo concreto”. L'articolo ...

