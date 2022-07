Coca per un milione sepolta sui monti Lattari nel Napoletano (Di lunedì 4 luglio 2022) Trentacinque chili e mezzo di Cocaina, dal valore al dettaglio di un milione di euro, sono stati trovati dai carabinieri sotterrati sui monti Lattari, a ridosso del comune di Gragnano (Napoli). La ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Trentacinque chili e mezzo diina, dal valore al dettaglio di undi euro, sono stati trovati dai carabinieri sotterrati sui, a ridosso del comune di Gragnano (Napoli). La ...

Pubblicità

MuseCOM : Coca-Cola Summer Festival: quando un brand fa marketing con un evento musicale estivo il potere degli #eventi Iscri… - simonleboh : Gira un messaggio #WhatsApp con un link russo intitolato 'Regali per il 130° anniversario di #CocaCola'. Non clicca… - FedericoMingar1 : La cosa che mi fa impazzire di sta barra è che Guè parte dalla punch più clichè di sempre e utilizza il cerbiatto d… - Lau__092 : @introversa_atra Pensa a me che ancora non l'ho visto ad un live :( potevo andarlo a vedere a Rimini il 22 al Coca… - cuoreaIaska : sto per sboccare perchè ho bevuto due coca cola di seguito -