Bosone di Higgs | cos’è successo negli ultimi dieci anni e cosa succederà ancora

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #4luglio 2012 il CERN conferma l'esistenza del bosone di Higgs. Particella essenziale per la for… - INFN_ : #Higgs10: il 4 luglio 2012 le collaborazioni scientifiche ATLAS e CMS del @CERN annunciano di aver osservato indizi… - Agenzia_Ansa : Oggi, 4 luglio, sono passati dieci anni dalla scoperta della più celebre delle particelle, il bosone di Higgs grazi… - MariaFrega : RT @INFN_: #Higgs10: il 4 luglio 2012 le collaborazioni scientifiche ATLAS e CMS del @CERN annunciano di aver osservato indizi chiari dell’… - MauroV1968 : Buon compleanno bosone di Higgs! -

Dieci anni fa, il 4 luglio 2012, veniva data al mondo la notizia di una delle più grandi scoperte della scienza: ildi. A darne la notizia fu Fabiola Gianotti , direttore generale del CERN di Ginevra e capo progetto dell'esperimento ATLAS in collaborazione con l'acceleratore più grande del mondo, il ...Dieci anni fa il mondo non scientifico scoprì ildigrazie all'emozionante prova del Cern che quella particella (valsa il Nobe l a Petere Francois Englert con il Nobel per la Fisica) esisteva davvero. Una scoperta fondamentale ...Fu chiaro, allora, che la cosiddetta Particella di Dio esiste davvero. Una bellissima pagina della fisica che però riserva ancora delle scoperte. Era il 4 luglio del 2012 quando veniva diffusa la noti ...Al bosone di Higgs è dedicato il programma "Le meraviglie della fisica", organizzato nell’ambito della conferenza Ichep (International Conference On High Energy Physics), che dal 6 al 13 luglio vedrà ...