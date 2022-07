Atalanta, dopo Ederson si stringe per Pinamonti (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Atalanta dopo aver quasi chiuso per Ederson è pronta a stringere i tempi anche per Pinamonti dall’Inter L’Atalanta dopo aver quasi chiuso per Ederson è pronta a stringere i tempi anche per Pinamonti dall’Inter. Sbloccato l’affare con la Salernitana per il centrocampista brasiliano, ecco che la Dea fa sul serio per l’attaccante nerazzurro. Con l’arrivo del classe ’99 uno tra Muriel e Zapata lascerà la Dea. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) L’aver quasi chiuso perè pronta are i tempi anche perdall’Inter L’aver quasi chiuso perè pronta are i tempi anche perdall’Inter. Sbloccato l’affare con la Salernitana per il centrocampista brasiliano, ecco che la Dea fa sul serio per l’attaccante nerazzurro. Con l’arrivo del classe ’99 uno tra Muriel e Zapata lascerà la Dea. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

