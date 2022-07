Ascolti tv 3 luglio 2022: la replica di Mina Settembre non ha rivali in prima serata (Di lunedì 4 luglio 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai 1 la più vista, poi Canale 5 La replica di Mina Settembre su Rai1 vince la gara degli Ascolti Tv di ieri sera con il 17,4%% e 2,473 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Serena Rossi aveva fatto il 16,4% e 2,3 milioni. Seconda piazza per il film Room che su Canale5 ha registrato il 9,4% di share media con 254milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film su Canale 5, Tornare a vincere aveva raccolto l’11,1% e 1,49 milioni. Terza piazza per Rai2 con 911 Lone Star che ha raggiunto il 6,1% di share e 855 mila spettatori. La settimana scorsa la serie Tv del secondo canale era stata vista da 922 mila spettatori medi, il 5,5% di share. Ascolti tv altre reti 5,7% di share per lo Kilimangiaro Estate su Rai3 con 796 mila contatti, poi il film ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 4 luglio 2022)tv: la fiction di Rai 1 la più vista, poi Canale 5 Ladisu Rai1 vince la gara degliTv di ieri sera con il 17,4%% e 2,473 milioni di contatti. Domenica scorsa la fiction con Serena Rossi aveva fatto il 16,4% e 2,3 milioni. Seconda piazza per il film Room che su Canale5 ha registrato il 9,4% di share media con 254milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film su Canale 5, Tornare a vincere aveva raccolto l’11,1% e 1,49 milioni. Terza piazza per Rai2 con 911 Lone Star che ha raggiunto il 6,1% di share e 855 mila spettatori. La settimana scorsa la serie Tv del secondo canale era stata vista da 922 mila spettatori medi, il 5,5% di share.tv altre reti 5,7% di share per lo Kilimangiaro Estate su Rai3 con 796 mila contatti, poi il film ...

Pubblicità

fabiofabbretti : #MinaSettembre in replica (17.4%) doppia Canale 5 con #Room (9.4%). Sport sugli scudi: l’argento del Settebello 6.6… - enrick81 : @yosoyelfanal @famigliasimpson @1vs100tw @Tvottiano @napoliforever89 @CIAfra73 @lorenzop861 @carlo234556 @IntornoTv… - CiaoKarol : CERCHIAMO CRISTO SPESSO E OVUNQUE, LUI C'E', MA FACCIAMO FATICA A RICONOSCERLO. Ma Lui ogni giorno ci parla. Tu l… - zazoomblog : Ascolti Tv domenica 3 luglio 2022: Mina Settembre Room Supereroe per caso Only Fun dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 3 luglio 2022: Mina Settembre, Room, Supereroe per caso, Only Fun, dati Auditel e share -