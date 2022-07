Anatomia di uno scandalo: il MeToo visto da Netflix (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal successo alla “lapidazione”: processo al potere nell’era post MeToo Il Dubbio, di Francesca Spasiano, pag. 4 La miniserie Netflix affronta il tema del consenso attraverso la vicenda giudiziaria di un politico inglese accusato di stupro. Prima la gogna, poi il verdetto dell’aula. Il copione di Anatomia di uno scandalo è dei più classici: un’accusadi stupro travolge la carriera di un politico di successo. E una vita che sembrava perfetta si trasforma in un incubo. Finale già scritto? Non proprio. Nella miniserie Tv firmata Netflix, tratta dall’omonimo romanzo di Sarah Vaughan, gli ingredienti si mischiano senza grosse sorprese, restituendo un perfetto quadro post MeToo. Sesso, potere, tabloid – non manca nulla. Ma ciò che distingue questo racconto in 6 puntate è la “morale” aperta: ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 4 luglio 2022) Dal successo alla “lapidazione”: processo al potere nell’era postIl Dubbio, di Francesca Spasiano, pag. 4 La miniserieaffronta il tema del consenso attraverso la vicenda giudiziaria di un politico inglese accusato di stupro. Prima la gogna, poi il verdetto dell’aula. Il copione didi unoè dei più classici: un’accusadi stupro travolge la carriera di un politico di successo. E una vita che sembrava perfetta si trasforma in un incubo. Finale già scritto? Non proprio. Nella miniserie Tv firmata, tratta dall’omonimo romanzo di Sarah Vaughan, gli ingredienti si mischiano senza grosse sorprese, restituendo un perfetto quadro post. Sesso, potere, tabloid – non manca nulla. Ma ciò che distingue questo racconto in 6 puntate è la “morale” aperta: ...

miiannoio : @m4leducata non so se ti piace il genere ma su netflix c'è anatomia di uno scandalo che è bellissima ed anche corta - liviacarvetta : @about_goldrush @GiofreChiara @riflessiva_ Per motivi di studio. Io dovrò fare anche anatomia, uno si porta avanti - solonews1011 : RT @chiaramondi: La realtà supera sempre, di gran lunga, l'immaginazione. “Anatomia di uno scandalo” - @netflix, idea per un seguito? ?? - chiaramondi : La realtà supera sempre, di gran lunga, l'immaginazione. “Anatomia di uno scandalo” - @netflix, idea per un seguito? ?? - Elena89Friendf : @BrownBurger Anatomia di uno scandalo? Non è il capolavoro che vogliono far credere ma prende parecchio, si lascia seguire bene -