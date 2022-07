Ucraina, bombe su decine di città: in Donbass attacchi “feroci” (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Ci sarebbero state delle esplosioni nella notte a Melitopol , in Ucraina, e nell’aeroporto controllato dalle forze russe. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Ria Novosti’. Al momento non ci sono informazioni circa eventuali vittime. Le forze armate ucraine avrebbero intanto respinto con successo un assalto nemico vicino a Prudyanka. Lo riferisce, secondo quanto riporta ‘Ukrainska Pravda’, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Le forze russe avrebbero effettuato un attacco aereo vicino a Mospanovo e Grakove. Ci sarebbero stati anche dei bombardamenti a Ruska Lozova, Perepod, Verkhniy Saltiv, Zamulivka, Volobuivka, Milova, Protopopivka, Pytomnyk, Prudyanka e Nortsivka. “decine di città in altre regioni dell’Ucraina sono state colpite da razzi. Centinaia di imprese sono state distrutte e tra ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – Ci sarebbero state delle esplosioni nella notte a Melitopol , in, e nell’aeroporto controllato dalle forze russe. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Ria Novosti’. Al momento non ci sono informazioni circa eventuali vittime. Le forze armate ucraine avrebbero intanto respinto con successo un assalto nemico vicino a Prudyanka. Lo riferisce, secondo quanto riporta ‘Ukrainska Pravda’, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Le forze russe avrebbero effettuato un attacco aereo vicino a Mospanovo e Grakove. Ci sarebbero stati anche dei bombardamenti a Ruska Lozova, Perepod, Verkhniy Saltiv, Zamulivka, Volobuivka, Milova, Protopopivka, Pytomnyk, Prudyanka e Nortsivka. “diin altre regioni dell’sono state colpite da razzi. Centinaia di imprese sono state distrutte e tra ...

