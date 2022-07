Settebello d' argento ai Mondiali | oro alla Spagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ilnon è riuscito a replicare aidi Budapest il successo di Gwangju 2019. La Nazionale azzurra, guidata dal tecnico Sandro Campagna, nella finale iridata ha perso contro i rivali storici dellaai rigori, per 15-14, dopo il 9 pari dei tempi regolamentari. L'Italia si deve, quindi, “accontentare” della medaglia d'. La, fin dalle prime battute, è stata avanti nel punteggio: 6-3 all'intervallo e poi 9-6 all'inizio dell'ultimo quarto. Gli azzurri però hanno raddrizzato la gara nel finale, prima di crollare nei tiri dai 5 metri. Ai rigori fatali all'Italia due errori di Cannella, contro un solo errore della, con Munarriz. Durante i minuti regolamentari per gli azzurri in rete Di Somma, Cannella (doppietta), ...