Paola Cortellesi ne parla per la prima volta: "A scuola mi fecero una cosa bruttissima" (Di domenica 3 luglio 2022) Paola Cortellesi è uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano. Artista genuina e poliedrica, ha dimostrato il suo enorme talento in svariati campi. La donna, infatti, è attrice, comica, conduttrice e persino cantante. E, in tutto quello che fa, non c'è cosa che non le riesca bene. Paola Cortellesi è diventata sinonimo di garanzia nell'arte dell'intrattenimento. È di sicuro una delle donne di spettacolo più talentuose nel nostro Paese, e pare che il suo debutto sia stato a teatro. Classe 1973, Paola Cortellesi inizia il suo percorso artistico a 19 anni, dopo l'esame di maturità al liceo scientifico. Eccezionale soprattutto nei ruoli comici, Paola sa essere un'ottima attrice anche nei ruoli drammatici e impegnati, che riesce a sostenere con ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 3 luglio 2022)è uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano. Artista genuina e poliedrica, ha dimostrato il suo enorme talento in svariati campi. La donna, infatti, è attrice, comica, conduttrice e persino cantante. E, in tutto quello che fa, non c'èche non le riesca bene.è diventata sinonimo di garanzia nell'arte dell'intrattenimento. È di sicuro una delle donne di spettacolo più talentuose nel nostro Paese, e pare che il suo debutto sia stato a teatro. Classe 1973,inizia il suo percorso artistico a 19 anni, dopo l'esame di maturità al liceo scientifico. Eccezionale soprattutto nei ruoli comici,sa essere un'ottima attrice anche nei ruoli drammatici e impegnati, che riesce a sostenere con ...

Pubblicità

uozzart : Tra queste anche l'hollywoodiano 'The old guard' con Uma Thurman e Charlize Theron e il remake italiano di 'Call My… - fabioschiavo60 : @patriziaandreoz @LaRobiErre Mi viene in mente il monologo della Cortellesi - see_lallero : PAOLA CORTELLESI - MANNAGGIA! L'HO FATTO ANCORA UNA VOLTA (Oops! I did it again) Da 'Mai dire Gol' edizione 2001 s… - SMartySald : Scusate peró Fabio De Luigi e Paola Cortellesi >>>>> FDL e Virginia mi dispiace #Techetechete - luca_barra : Tra i fun fact arboriani, la cosa che ogni volta trovo incredibile è che la voce del Cacao Meravigliao è quella di… -