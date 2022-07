Mondiali di pallanuoto, argento per il Settebello a Budapest: sconfitto in finale dalla Spagna ai rigori (Di domenica 3 luglio 2022) Per un soffio. Il Settebello di Sandro Campagna è stato battuto ai rigori in finale dalla Spagna 14 a 15, conquistando la medaglia d’argento nell’ultima giornata dei Mondiali di Budapest. Gli azzurri della pallanuoto, a tre anni dall’oro vinto a Gwangju proprio contro gli spagnoli, questa volta lasciano il passo sul gradino più alto del podio agli avversari. In precedenza, durante la fase a gironi, il Settebello si era qualificato al secondo posto del pool C proprio alle spalle della Spagna. Il match è stato combattutissimo fino alla fine. L’Italia, nell’ultimo quarto ha rimontato sugli avversari, concludendo i tempi regolamentari 9 a 9. Infine, durante i rigori andati avanti a ... Leggi su open.online (Di domenica 3 luglio 2022) Per un soffio. Ildi Sandro Campagna è stato battuto aiin14 a 15, conquistando la medaglia d’nell’ultima giornata deidi. Gli azzurri della, a tre anni dall’oro vinto a Gwangju proprio contro gli spagnoli, questa volta lasciano il passo sul gradino più alto del podio agli avversari. In precedenza, durante la fase a gironi, ilsi era qualificato al secondo posto del pool C proprio alle spalle della. Il match è stato combattutissimo fino alla fine. L’Italia, nell’ultimo quarto ha rimontato sugli avversari, concludendo i tempi regolamentari 9 a 9. Infine, durante iandati avanti a ...

