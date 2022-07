Marmolada | valanga a 300 km orari | 6 morti | 8 feriti e 16 dispersi Ma il bilancio è destinato ad aggravarsi

(Di domenica 3 luglio 2022) La massa di materiale staccatosi dal ghiacciaio dellae’ scesa da una velocita’ di 300 chilometri l’ora. E’ quanto hanno accertato i tecnici del Soccorso Alpino che hanno mappato tutta l’area della montagna in cui si e’ verificato il crollo del seracco. Una parte consistente del ghiacciaio e’ ancora attaccata alla montagna: si tratta di un fronte di ghiaccio di 200 metri con un’altezza di 60 metri ed una profondita’ di 80 metri. Se si volesse fare un termine di paragone, dicono gli esperti, si tratta dell’equivalente di due campi di calcio colmi di ghiaccio. Il tutto esposto a 45 gradi di pendenza. Il materiale che si e’ staccato e’ invece esteso su un fronte di due chilometri sulla via normale ad un’altezza di circa 2.800 metri: e questo significa, appunto, che la massa di materiale staccatosi ha percorso almeno 500 metri con una velocita’ stimata dai ...

Ettore_Rosato : Conosco come molti appassionati delle #Dolomiti l’itinerario sconvolto dalla valanga sulla #Marmolada. Luogo magnif… - elenabonetti : Vicina alle famiglie delle persone coinvolte nella valanga della #Marmolada. Sono ore di apprensione e di dolore: g… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio, ancora provvisorio, della valanga sulla Marmolada: sei morti, 8 feriti di cui uno grave e u… - MarcoPorcu2 : Valanga di ghiaccio sulla Marmolada: almeno 6 morti - Ovviamente rispetto ma dopo il cataclisma climatico in corso… - rpinci : RT @TV2000it: Tragedia nel #Trentino | #Marmolada, valanga di ghiaccio: 6 morti, 9 feriti e 15 dispersi #Seracco crollato dopo la #tempera… -

A staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca che ha causato unamisto neve, ghiaccio e roccia e si è abbattuta lungo la via normale della. Le operazioni di soccorso ...Un importante seracco di ghiaccio è crollato sullalungo l'itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Al momento i soccorsi riferiscono che ci sarebbero almeno 6 morti e 9 feriti, di cui due gravi. Ma è ancora ..."Abbiamo sentito un rumore come se fosse di una pioggia fortissima, ci siamo voltati e abbiamo visto sei o sette persone che hanno cominciato a correre per scappare però è venuta giù un'onda nera velo ...Il numero da contattare è 0461/495272. La valanga sulla Marmolada è "un disastro inimmaginabile, una carneficina tale che solo difficilmente ci permetterà di identificare con esattezza l'identità ...