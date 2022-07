M5S: Sabatini, 'Conte ne è l'aberrazione, Grillo messo da parte' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Di Giuseppe Conte "si nota l'autoreferenzialità esasperata", il "desiderio di essere al centro di tutta la forza politica, di esercitarne potere e controllo. Ha creato un Consiglio nazionale composto da 14 persone nominate da lui, che è a sua volta un nominato, un'aberrazione del M5S". Lo dice, intervistata da Skytg24, Enrica Sabatini, ex esponente del M5S, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'associazione Rousseau. Sabatini rimarca le mancate consultazione degli iscritti su snodi fondamentali, come l'invio delle armi all'Ucraina, il nome per il Quirinale, "ormai siamo a poche persone che decidono in una stanza chiusa. Questa è - per Sabatini - la negazione del pensiero che era dietro al M5S, che è nato perché fossero i cittadini a decidere, e questo spiega la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Di Giuseppe"si nota l'autoreferenzialità esasperata", il "desiderio di essere al centro di tutta la forza politica, di esercitarne potere e controllo. Ha creato un Consiglio nazionale composto da 14 persone nominate da lui, che è a sua volta un nominato, un'del M5S". Lo dice, intervistata da Skytg24, Enrica, ex esponente del M5S, compagna di Davide Casaleggio e socia dell'associazione Rousseau.rimarca le mancate consultazione degli iscritti su snodi fondamentali, come l'invio delle armi all'Ucraina, il nome per il Quirinale, "ormai siamo a poche persone che decidono in una stanza chiusa. Questa è - per- la negazione del pensiero che era dietro al M5S, che è nato perché fossero i cittadini a decidere, e questo spiega la ...

