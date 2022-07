LIVE – Sinner-Alcaraz 6-1 | 6-4 | 86-7 ottavi di finale Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sinner-Alcaraz 6-1, 6-4, (8)6-7 ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 3 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, valevole come ottavi di finale del torneo di Wimbledon 2022. L’azzurro è reduce da un convincente successo in tre set a discapito di John Isner, recordman in quanto ad ace nel circuito maggiore, e si appresta al confronto con il fenomenale atleta spagnolo. Il talentino di Murcia, particolarmente in evidenza nel contesto di questa stagione ricca di successi, tenterà di oscurare la stella brillante dell’opponente altoatesino, in continuità con quanto mostrato di recente ai danni di Oscar Otte. Chi riuscirà a prevalere tra il maturo e prodigioso Sinner e il ‘petit diable’ iberico Alcaraz? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Ile latestuale dell’incontro tra Jannike Carlos, valevole comedidel torneo di. L’azzurro è reduce da un convincente successo in tre set a discapito di John Isner, recordman in quanto ad ace nel circuito maggiore, e si appresta al confronto con il fenomenale atleta spagnolo. Il talentino di Murcia, particolarmente in evidenza nel contesto di questa stagione ricca di successi, tenterà di oscurare la stella brillante dell’opponente altoatesino, in continuità con quanto mostrato di recente ai danni di Oscar Otte. Chi riuscirà a prevalere tra il maturo e prodigiosoe il ‘petit diable’ iberico? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ...

Pubblicità

tuttomercatoo : #Wimbledon, ????#Alcaraz vince il tie-break del terzo set e la sfida contro ????#Sinner va al quarto Live su @skysport ch 201-205 - alessiazenga1 : Non si può seguire una partita tra live score e twitter! Dovrebbe essere trasmessa in chiaro! #Sinner #Wimbledon2022 - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 6-1 6-4 2-3 Wimbledon 2022 in DIRETTA: lo spagnolo prova a scuotersi - #Sinner-Alcaraz… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 6-1 6-4 4-5 ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #ottavi… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 6-1 6-4 0-1 ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #ottavi… -